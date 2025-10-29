- Crescimento
Negociações:
820
Negociações com lucro:
548 (66.82%)
Negociações com perda:
272 (33.17%)
Melhor negociação:
4 012.50 USD
Pior negociação:
-945.57 USD
Lucro bruto:
136 886.05 USD (145 895 pips)
Perda bruta:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (1 084.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 377.06 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
8.09%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
21.56
Negociações longas:
422 (51.46%)
Negociações curtas:
398 (48.54%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
86.18 USD
Lucro médio:
249.79 USD
Perda média:
-243.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-3 277.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 277.50 USD (9)
Crescimento mensal:
19.61%
Previsão anual:
237.93%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
367.29 USD
Máximo:
3 277.50 USD (3.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.90% (3 277.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.12% (16 064.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
Sem comentários
