シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / One order at a time by hand
Jian Tian

One order at a time by hand

Jian Tian
レビュー0件
62週間
0 / 0 USD
月額  1249  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
820
利益トレード:
548 (66.82%)
損失トレード:
272 (33.17%)
ベストトレード:
4 012.50 USD
最悪のトレード:
-945.57 USD
総利益:
136 886.05 USD (145 895 pips)
総損失:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 084.67 USD)
最大連続利益:
7 377.06 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
8.09%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
21.56
長いトレード:
422 (51.46%)
短いトレード:
398 (48.54%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
86.18 USD
平均利益:
249.79 USD
平均損失:
-243.44 USD
最大連続の負け:
9 (-3 277.50 USD)
最大連続損失:
-3 277.50 USD (9)
月間成長:
19.61%
年間予想:
237.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
367.29 USD
最大の:
3 277.50 USD (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.90% (3 277.50 USD)
エクイティによる:
44.12% (16 064.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 012.50 USD
最悪のトレード: -946 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 084.67 USD
最大連続損失: -3 277.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
レビューなし
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
