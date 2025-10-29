- 成長
トレード:
820
利益トレード:
548 (66.82%)
損失トレード:
272 (33.17%)
ベストトレード:
4 012.50 USD
最悪のトレード:
-945.57 USD
総利益:
136 886.05 USD (145 895 pips)
総損失:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 084.67 USD)
最大連続利益:
7 377.06 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
8.09%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
21.56
長いトレード:
422 (51.46%)
短いトレード:
398 (48.54%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
86.18 USD
平均利益:
249.79 USD
平均損失:
-243.44 USD
最大連続の負け:
9 (-3 277.50 USD)
最大連続損失:
-3 277.50 USD (9)
月間成長:
19.61%
年間予想:
237.93%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
367.29 USD
最大の:
3 277.50 USD (3.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.90% (3 277.50 USD)
エクイティによる:
44.12% (16 064.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 012.50 USD
最悪のトレード: -946 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 084.67 USD
最大連続損失: -3 277.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
