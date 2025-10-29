시그널섹션
Jian Tian

One order at a time by hand

0 리뷰
안정성
62
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 439%
BCRCo-REAL
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
820
이익 거래:
548 (66.82%)
손실 거래:
272 (33.17%)
최고의 거래:
4 012.50 USD
최악의 거래:
-945.57 USD
총 수익:
136 886.05 USD (145 895 pips)
총 손실:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 084.67 USD)
연속 최대 이익:
7 377.06 USD (4)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
8.09%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
21.56
롱(주식매수):
422 (51.46%)
숏(주식차입매도):
398 (48.54%)
수익 요인:
2.07
기대수익:
86.18 USD
평균 이익:
249.79 USD
평균 손실:
-243.44 USD
연속 최대 손실:
9 (-3 277.50 USD)
연속 최대 손실:
-3 277.50 USD (9)
월별 성장률:
19.61%
연간 예측:
237.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
367.29 USD
최대한의:
3 277.50 USD (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.90% (3 277.50 USD)
자본금별:
44.12% (16 064.86 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 820
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 012.50 USD
최악의 거래: -946 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 084.67 USD
연속 최대 손실: -3 277.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
리뷰 없음
2026.01.12 04:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
