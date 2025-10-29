- 자본
- 축소
트레이드:
820
이익 거래:
548 (66.82%)
손실 거래:
272 (33.17%)
최고의 거래:
4 012.50 USD
최악의 거래:
-945.57 USD
총 수익:
136 886.05 USD (145 895 pips)
총 손실:
-66 215.72 USD (71 070 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 084.67 USD)
연속 최대 이익:
7 377.06 USD (4)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
8.09%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
21.56
롱(주식매수):
422 (51.46%)
숏(주식차입매도):
398 (48.54%)
수익 요인:
2.07
기대수익:
86.18 USD
평균 이익:
249.79 USD
평균 손실:
-243.44 USD
연속 최대 손실:
9 (-3 277.50 USD)
연속 최대 손실:
-3 277.50 USD (9)
월별 성장률:
19.61%
연간 예측:
237.93%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
367.29 USD
최대한의:
3 277.50 USD (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.90% (3 277.50 USD)
자본금별:
44.12% (16 064.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 012.50 USD
최악의 거래: -946 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 084.67 USD
연속 최대 손실: -3 277.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
手工一次一单，One order at a time by hand
