Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 147%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 148
Kârla kapanan işlemler:
1 031 (89.80%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (10.19%)
En iyi işlem:
86.49 USD
En kötü işlem:
-37.77 USD
Brüt kâr:
3 644.23 USD (1 287 734 pips)
Brüt zarar:
-2 064.00 USD (415 097 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (250.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.65 USD (28)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
0.26%
Maks. mevduat yükü:
19.47%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
9.21
Alış işlemleri:
831 (72.39%)
Satış işlemleri:
317 (27.61%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-17.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-71.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.77 USD (3)
Aylık büyüme:
123.83%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.89 USD
Maksimum:
171.60 USD (15.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.80% (170.58 USD)
Varlığa göre:
7.39% (67.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDz 761
XAUUSDz 194
BTCUSDz 193
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDz 937
XAUUSDz 144
BTCUSDz 500
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDz 271K
XAUUSDz 75K
BTCUSDz 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.49 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +250.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Invictus X
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
873
USD
11
98%
1 148
89%
0%
1.76
1.38
USD
18%
1:500
