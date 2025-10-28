- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 373
Negociações com lucro:
1 226 (89.29%)
Negociações com perda:
147 (10.71%)
Melhor negociação:
86.49 USD
Pior negociação:
-37.77 USD
Lucro bruto:
4 201.21 USD (1 520 462 pips)
Perda bruta:
-2 513.33 USD (538 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (250.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
349.65 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
4.21%
Depósito máximo carregado:
19.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
136
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
9.84
Negociações longas:
985 (71.74%)
Negociações curtas:
388 (28.26%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
3.43 USD
Perda média:
-17.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-71.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.77 USD (3)
Crescimento mensal:
35.34%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.89 USD
Máximo:
171.60 USD (15.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.80% (170.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (78.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|900
|BTCUSDz
|237
|XAUUSDz
|236
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSDz
|1.1K
|BTCUSDz
|480
|XAUUSDz
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSDz
|314K
|BTCUSDz
|588K
|XAUUSDz
|80K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +86.49 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +250.98 USD
Máxima perda consecutiva: -71.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
177%
2
7.3K
USD
USD
1K
USD
USD
12
99%
1 373
89%
4%
1.67
1.23
USD
USD
18%
1:500