Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
2 / 7.3K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 177%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 373
Negociações com lucro:
1 226 (89.29%)
Negociações com perda:
147 (10.71%)
Melhor negociação:
86.49 USD
Pior negociação:
-37.77 USD
Lucro bruto:
4 201.21 USD (1 520 462 pips)
Perda bruta:
-2 513.33 USD (538 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
53 (250.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
349.65 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
4.21%
Depósito máximo carregado:
19.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
136
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
9.84
Negociações longas:
985 (71.74%)
Negociações curtas:
388 (28.26%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
3.43 USD
Perda média:
-17.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-71.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.77 USD (3)
Crescimento mensal:
35.34%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.89 USD
Máximo:
171.60 USD (15.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.80% (170.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.00% (78.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSDz 900
BTCUSDz 237
XAUUSDz 236
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSDz 1.1K
BTCUSDz 480
XAUUSDz 142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSDz 314K
BTCUSDz 588K
XAUUSDz 80K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +86.49 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +250.98 USD
Máxima perda consecutiva: -71.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.27 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Invictus X
30 USD por mês
177%
2
7.3K
USD
1K
USD
12
99%
1 373
89%
4%
1.67
1.23
USD
18%
1:500
