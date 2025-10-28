СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Invictus X
Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 отзывов
Надежность
12 недель
2 / 8K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 181%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 338
Прибыльных трейдов:
1 195 (89.31%)
Убыточных трейдов:
143 (10.69%)
Лучший трейд:
86.49 USD
Худший трейд:
-37.77 USD
Общая прибыль:
4 158.53 USD (1 508 582 pips)
Общий убыток:
-2 457.57 USD (514 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (250.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
349.65 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
4.21%
Макс. загрузка депозита:
19.47%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
126
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
9.91
Длинных трейдов:
957 (71.52%)
Коротких трейдов:
381 (28.48%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-71.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.77 USD (3)
Прирост в месяц:
113.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.89 USD
Максимальная:
171.60 USD (15.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.80% (170.58 USD)
По эквити:
9.00% (78.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSDz 879
BTCUSDz 231
XAUUSDz 228
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSDz 1.1K
BTCUSDz 516
XAUUSDz 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSDz 309K
BTCUSDz 610K
XAUUSDz 76K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.49 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +250.98 USD
Макс. убыток в серии: -71.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
