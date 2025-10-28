- Прирост
Всего трейдов:
1 338
Прибыльных трейдов:
1 195 (89.31%)
Убыточных трейдов:
143 (10.69%)
Лучший трейд:
86.49 USD
Худший трейд:
-37.77 USD
Общая прибыль:
4 158.53 USD (1 508 582 pips)
Общий убыток:
-2 457.57 USD (514 365 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (250.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
349.65 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
4.21%
Макс. загрузка депозита:
19.47%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
126
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
9.91
Длинных трейдов:
957 (71.52%)
Коротких трейдов:
381 (28.48%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.27 USD
Средняя прибыль:
3.48 USD
Средний убыток:
-17.19 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-71.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.77 USD (3)
Прирост в месяц:
113.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.89 USD
Максимальная:
171.60 USD (15.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.80% (170.58 USD)
По эквити:
9.00% (78.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|879
|BTCUSDz
|231
|XAUUSDz
|228
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSDz
|1.1K
|BTCUSDz
|516
|XAUUSDz
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSDz
|309K
|BTCUSDz
|610K
|XAUUSDz
|76K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
