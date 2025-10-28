SegnaliSezioni
Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 147%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 148
Profit Trade:
1 031 (89.80%)
Loss Trade:
117 (10.19%)
Best Trade:
86.49 USD
Worst Trade:
-37.77 USD
Profitto lordo:
3 644.23 USD (1 287 734 pips)
Perdita lorda:
-2 064.00 USD (415 097 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (250.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
349.65 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
0.26%
Massimo carico di deposito:
19.47%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
132
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
9.21
Long Trade:
831 (72.39%)
Short Trade:
317 (27.61%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-17.64 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-71.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.77 USD (3)
Crescita mensile:
123.83%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.89 USD
Massimale:
171.60 USD (15.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.80% (170.58 USD)
Per equità:
7.39% (67.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDz 761
XAUUSDz 194
BTCUSDz 193
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDz 937
XAUUSDz 144
BTCUSDz 500
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDz 271K
XAUUSDz 75K
BTCUSDz 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.49 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +250.98 USD
Massima perdita consecutiva: -71.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
