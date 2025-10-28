- 成长
交易:
1 365
盈利交易:
1 220 (89.37%)
亏损交易:
145 (10.62%)
最好交易:
86.49 USD
最差交易:
-37.77 USD
毛利:
4 189.69 USD (1 515 601 pips)
毛利亏损:
-2 491.07 USD (519 535 pips)
最大连续赢利:
53 (250.98 USD)
最大连续盈利:
349.65 USD (28)
夏普比率:
0.31
交易活动:
4.21%
最大入金加载:
19.47%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
140
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
9.90
长期交易:
978 (71.65%)
短期交易:
387 (28.35%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.24 USD
平均利润:
3.43 USD
平均损失:
-17.18 USD
最大连续失误:
7 (-71.44 USD)
最大连续亏损:
-82.77 USD (3)
每月增长:
104.13%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.89 USD
最大值:
171.60 USD (15.55%)
相对跌幅:
结余:
17.80% (170.58 USD)
净值:
9.00% (78.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|900
|BTCUSDz
|234
|XAUUSDz
|231
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSDz
|1.1K
|BTCUSDz
|497
|XAUUSDz
|136
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSDz
|314K
|BTCUSDz
|605K
|XAUUSDz
|77K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +86.49 USD
最差交易: -38 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +250.98 USD
最大连续亏损: -71.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
