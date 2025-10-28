SignauxSections
Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 147%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 148
Bénéfice trades:
1 031 (89.80%)
Perte trades:
117 (10.19%)
Meilleure transaction:
86.49 USD
Pire transaction:
-37.77 USD
Bénéfice brut:
3 644.23 USD (1 287 734 pips)
Perte brute:
-2 064.00 USD (415 097 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (250.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
349.65 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
0.26%
Charge de dépôt maximale:
19.47%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
132
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
9.21
Longs trades:
831 (72.39%)
Courts trades:
317 (27.61%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-17.64 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-71.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.77 USD (3)
Croissance mensuelle:
123.83%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.89 USD
Maximal:
171.60 USD (15.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.80% (170.58 USD)
Par fonds propres:
7.39% (67.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDz 761
XAUUSDz 194
BTCUSDz 193
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDz 937
XAUUSDz 144
BTCUSDz 500
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDz 271K
XAUUSDz 75K
BTCUSDz 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.49 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +250.98 USD
Perte consécutive maximale: -71.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
