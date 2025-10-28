シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Invictus X
Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
レビュー0件
信頼性
12週間
2 / 7.3K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 177%
Exness-MT5Real12
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 373
利益トレード:
1 226 (89.29%)
損失トレード:
147 (10.71%)
ベストトレード:
86.49 USD
最悪のトレード:
-37.77 USD
総利益:
4 201.21 USD (1 520 462 pips)
総損失:
-2 513.33 USD (538 163 pips)
最大連続の勝ち:
53 (250.98 USD)
最大連続利益:
349.65 USD (28)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
4.21%
最大入金額:
19.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
136
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
9.84
長いトレード:
985 (71.74%)
短いトレード:
388 (28.26%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.23 USD
平均利益:
3.43 USD
平均損失:
-17.10 USD
最大連続の負け:
7 (-71.44 USD)
最大連続損失:
-82.77 USD (3)
月間成長:
35.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.89 USD
最大の:
171.60 USD (15.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.80% (170.58 USD)
エクイティによる:
9.00% (78.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSDz 900
BTCUSDz 237
XAUUSDz 236
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSDz 1.1K
BTCUSDz 480
XAUUSDz 142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSDz 314K
BTCUSDz 588K
XAUUSDz 80K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +86.49 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +250.98 USD
最大連続損失: -71.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.27 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
