Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
1 373
利益トレード:
1 226 (89.29%)
損失トレード:
147 (10.71%)
ベストトレード:
86.49 USD
最悪のトレード:
-37.77 USD
総利益:
4 201.21 USD (1 520 462 pips)
総損失:
-2 513.33 USD (538 163 pips)
最大連続の勝ち:
53 (250.98 USD)
最大連続利益:
349.65 USD (28)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
4.21%
最大入金額:
19.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
136
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
9.84
長いトレード:
985 (71.74%)
短いトレード:
388 (28.26%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.23 USD
平均利益:
3.43 USD
平均損失:
-17.10 USD
最大連続の負け:
7 (-71.44 USD)
最大連続損失:
-82.77 USD (3)
月間成長:
35.34%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.89 USD
最大の:
171.60 USD (15.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.80% (170.58 USD)
エクイティによる:
9.00% (78.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|900
|BTCUSDz
|237
|XAUUSDz
|236
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSDz
|1.1K
|BTCUSDz
|480
|XAUUSDz
|142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSDz
|314K
|BTCUSDz
|588K
|XAUUSDz
|80K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
177%
2
7.3K
USD
USD
1K
USD
USD
12
99%
1 373
89%
4%
1.67
1.23
USD
USD
18%
1:500