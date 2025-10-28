- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 543
이익 거래:
1 368 (88.65%)
손실 거래:
175 (11.34%)
최고의 거래:
86.49 USD
최악의 거래:
-41.13 USD
총 수익:
4 832.89 USD (1 853 777 pips)
총 손실:
-3 040.08 USD (724 709 pips)
연속 최대 이익:
53 (250.98 USD)
연속 최대 이익:
349.65 USD (28)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
4.21%
최대 입금량:
19.47%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
131
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
6.26
롱(주식매수):
1 137 (73.69%)
숏(주식차입매도):
406 (26.31%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
1.16 USD
평균 이익:
3.53 USD
평균 손실:
-17.37 USD
연속 최대 손실:
8 (-190.26 USD)
연속 최대 손실:
-190.26 USD (8)
월별 성장률:
20.10%
연간 예측:
243.83%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.89 USD
최대한의:
286.23 USD (12.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.40% (275.96 USD)
자본금별:
24.69% (199.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSDz
|995
|BTCUSDz
|278
|XAUUSDz
|270
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSDz
|1.1K
|BTCUSDz
|592
|XAUUSDz
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSDz
|331K
|BTCUSDz
|716K
|XAUUSDz
|82K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +86.49 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 28
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +250.98 USD
연속 최대 손실: -190.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
