Guilherme Jose Mattes

Invictus X

Guilherme Jose Mattes
Fiabilidad
12 semanas
2 / 7.3K USD
incremento desde 2025 177%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 373
Transacciones Rentables:
1 226 (89.29%)
Transacciones Irrentables:
147 (10.71%)
Mejor transacción:
86.49 USD
Peor transacción:
-37.77 USD
Beneficio Bruto:
4 201.21 USD (1 520 462 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 513.33 USD (538 163 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
53 (250.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
349.65 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
4.21%
Carga máxima del depósito:
19.47%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
137
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
9.84
Transacciones Largas:
985 (71.74%)
Transacciones Cortas:
388 (28.26%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
1.23 USD
Beneficio medio:
3.43 USD
Pérdidas medias:
-17.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-71.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.77 USD (3)
Crecimiento al mes:
103.44%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.89 USD
Máxima:
171.60 USD (15.55%)
Reducción relativa:
De balance:
17.80% (170.58 USD)
De fondos:
9.00% (78.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSDz 900
BTCUSDz 237
XAUUSDz 236
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSDz 1.1K
BTCUSDz 480
XAUUSDz 142
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSDz 314K
BTCUSDz 588K
XAUUSDz 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.14 03:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.04 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 20:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.11.01 07:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 20:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 16:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
High risk of negative slippage when copying deals
