PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
19 (29.23%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (70.77%)
En iyi işlem:
14.00 USD
En kötü işlem:
-15.76 USD
Brüt kâr:
121.13 USD (12 440 pips)
Brüt zarar:
-293.58 USD (30 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (53.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.63 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.38
Alım-satım etkinliği:
23.28%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
49 (75.38%)
Satış işlemleri:
16 (24.62%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-2.65 USD
Ortalama kâr:
6.38 USD
Ortalama zarar:
-6.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-115.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.46 USD (20)
Aylık büyüme:
-3.17%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.68 USD
Maksimum:
245.31 USD (50.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.17% (1.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 7
AUDCAD 6
USDCHF 5
AUDJPY 5
AUDNZD 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
AUDUSD 15
AUDCAD -4
USDCHF -31
AUDJPY -33
AUDNZD -14
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
NZDJPY -15
GBPCHF -11
EURGBP -8
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.6K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
USDCHF -2.2K
AUDJPY -4.8K
AUDNZD -1K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
NZDJPY -2.1K
GBPCHF -950
EURGBP -594
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.00 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +53.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 121
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.06 × 180
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.15 × 87
Exness-Real16
2.24 × 127
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.95 × 186
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per week.

Drawdown will be max 7-15%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


İnceleme yok
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
