İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
19 (29.23%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (70.77%)
En iyi işlem:
14.00 USD
En kötü işlem:
-15.76 USD
Brüt kâr:
121.13 USD (12 440 pips)
Brüt zarar:
-293.58 USD (30 698 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (53.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.63 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.38
Alım-satım etkinliği:
23.28%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
49 (75.38%)
Satış işlemleri:
16 (24.62%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-2.65 USD
Ortalama kâr:
6.38 USD
Ortalama zarar:
-6.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-115.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.46 USD (20)
Aylık büyüme:
-3.17%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.68 USD
Maksimum:
245.31 USD (50.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.17% (1.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|USDCHF
|5
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|USDCHF
|-31
|AUDJPY
|-33
|AUDNZD
|-14
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|NZDJPY
|-15
|GBPCHF
|-11
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|USDCHF
|-2.2K
|AUDJPY
|-4.8K
|AUDNZD
|-1K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|NZDJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-950
|EURGBP
|-594
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.00 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +53.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -115.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 121
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.06 × 180
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
RoboForex-Pro-5
|1.15 × 87
|
Exness-Real16
|2.24 × 127
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.95 × 186
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per week.
Drawdown will be max 7-15%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
İnceleme yok
