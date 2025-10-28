SignauxSections
PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
19 (29.23%)
Perte trades:
46 (70.77%)
Meilleure transaction:
14.00 USD
Pire transaction:
-15.76 USD
Bénéfice brut:
121.13 USD (12 440 pips)
Perte brute:
-293.58 USD (30 698 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (53.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.63 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.38
Activité de trading:
7.77%
Charge de dépôt maximale:
0.39%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
49 (75.38%)
Courts trades:
16 (24.62%)
Facteur de profit:
0.41
Rendement attendu:
-2.65 USD
Bénéfice moyen:
6.38 USD
Perte moyenne:
-6.38 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-115.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-115.46 USD (20)
Croissance mensuelle:
-3.17%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.68 USD
Maximal:
245.31 USD (50.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.14% (0.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 7
AUDCAD 6
USDCHF 5
AUDJPY 5
AUDNZD 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
AUDUSD 15
AUDCAD -4
USDCHF -31
AUDJPY -33
AUDNZD -14
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
NZDJPY -15
GBPCHF -11
EURGBP -8
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.6K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
USDCHF -2.2K
AUDJPY -4.8K
AUDNZD -1K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
NZDJPY -2.1K
GBPCHF -950
EURGBP -594
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 121
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.06 × 180
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.15 × 87
Exness-Real16
2.24 × 127
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.95 × 186
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change during the trade.

We expect a profit of between 5-7% per week.

Drawdown will be max 7-15%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Aucun avis
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Perfect System
30 USD par mois
0%
0
0
USD
600
USD
30
0%
65
29%
8%
0.41
-2.65
USD
0%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.