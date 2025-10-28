- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCHF
|34
|NZDJPY
|25
|EURGBP
|19
|USDCHF
|18
|EURUSD
|12
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF
|-93
|NZDJPY
|37
|EURGBP
|-30
|USDCHF
|-106
|EURUSD
|-59
|AUDNZD
|-24
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|AUDJPY
|-33
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|GBPCHF
|-11
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF
|-7.5K
|NZDJPY
|7.4K
|EURGBP
|-1.4K
|USDCHF
|-7.2K
|EURUSD
|-7.9K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|AUDJPY
|-4.8K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|GBPCHF
|-950
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 149
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|0.05 × 285
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
RoboForex-Pro-5
|1.12 × 93
|
Exness-Real16
|2.28 × 233
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.98 × 291
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per month.
Drawdown will be max 7-20%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
