PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0 Bewertungen
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -63%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
161
Gewinntrades:
66 (40.99%)
Verlusttrades:
95 (59.01%)
Bester Trade:
20.80 USD
Schlechtester Trade:
-15.76 USD
Bruttoprofit:
333.26 USD (36 412 pips)
Bruttoverlust:
-714.22 USD (67 264 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (69.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.84 USD (16)
Sharpe Ratio:
-0.24
Trading-Aktivität:
99.20%
Max deposit load:
10.62%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
-0.88
Long-Positionen:
107 (66.46%)
Short-Positionen:
54 (33.54%)
Profit-Faktor:
0.47
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-115.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.60 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-16.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
380.96 USD
Maximaler:
434.59 USD (89.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.75% (434.59 USD)
Kapital:
11.83% (59.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCHF 34
NZDJPY 25
EURGBP 19
USDCHF 18
EURUSD 12
AUDNZD 10
AUDUSD 7
AUDCAD 6
AUDJPY 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCHF -93
NZDJPY 37
EURGBP -30
USDCHF -106
EURUSD -59
AUDNZD -24
AUDUSD 15
AUDCAD -4
AUDJPY -33
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
GBPCHF -11
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCHF -7.5K
NZDJPY 7.4K
EURGBP -1.4K
USDCHF -7.2K
EURUSD -7.9K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
AUDJPY -4.8K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
GBPCHF -950
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.80 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -115.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
RoboForex-ECN
0.00 × 22
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 149
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 87
ICMarketsSC-Live20
0.05 × 285
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.12 × 93
Exness-Real16
2.28 × 233
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.98 × 291
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per month.

Drawdown will be max 7-20%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Keine Bewertungen
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.