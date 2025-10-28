シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Perfect System
PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
レビュー0件
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -54%
RoboForex-Pro-5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
66 (43.70%)
損失トレード:
85 (56.29%)
ベストトレード:
20.80 USD
最悪のトレード:
-15.76 USD
総利益:
333.26 USD (36 412 pips)
総損失:
-627.43 USD (61 370 pips)
最大連続の勝ち:
16 (69.84 USD)
最大連続利益:
69.84 USD (16)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
99.20%
最大入金額:
10.62%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
97 (64.24%)
短いトレード:
54 (35.76%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-1.95 USD
平均利益:
5.05 USD
平均損失:
-7.38 USD
最大連続の負け:
20 (-115.46 USD)
最大連続損失:
-133.60 USD (15)
月間成長:
13.01%
年間予想:
157.85%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
363.86 USD
最大の:
417.49 USD (86.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.29% (417.49 USD)
エクイティによる:
11.83% (59.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURCHF 29
NZDJPY 25
USDCHF 18
EURGBP 14
EURUSD 12
AUDNZD 10
AUDUSD 7
AUDCAD 6
AUDJPY 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURCHF -55
NZDJPY 37
USDCHF -106
EURGBP 19
EURUSD -59
AUDNZD -24
AUDUSD 15
AUDCAD -4
AUDJPY -33
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
GBPCHF -11
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURCHF -4.5K
NZDJPY 7.4K
USDCHF -7.2K
EURGBP 1.4K
EURUSD -7.9K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
AUDJPY -4.8K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
GBPCHF -950
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.80 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +69.84 USD
最大連続損失: -115.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
RoboForex-ECN
0.00 × 22
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 148
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 87
ICMarketsSC-Live20
0.05 × 280
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.12 × 93
Exness-Real16
2.31 × 228
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
3.00 × 286
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per month.

Drawdown will be max 7-20%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


レビューなし
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Perfect System
30 USD/月
-54%
0
0
USD
478
USD
39
56%
151
43%
99%
0.53
-1.95
USD
65%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください