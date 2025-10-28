- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
66 (43.70%)
Negociações com perda:
85 (56.29%)
Melhor negociação:
20.80 USD
Pior negociação:
-15.76 USD
Lucro bruto:
333.26 USD (36 412 pips)
Perda bruta:
-627.43 USD (61 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (69.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.84 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
99.20%
Depósito máximo carregado:
10.62%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
97 (64.24%)
Negociações curtas:
54 (35.76%)
Fator de lucro:
0.53
Valor esperado:
-1.95 USD
Lucro médio:
5.05 USD
Perda média:
-7.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-115.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.60 USD (15)
Crescimento mensal:
13.01%
Previsão anual:
157.85%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
363.86 USD
Máximo:
417.49 USD (86.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.29% (417.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.83% (59.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCHF
|29
|NZDJPY
|25
|USDCHF
|18
|EURGBP
|14
|EURUSD
|12
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCHF
|-55
|NZDJPY
|37
|USDCHF
|-106
|EURGBP
|19
|EURUSD
|-59
|AUDNZD
|-24
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|AUDJPY
|-33
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|GBPCHF
|-11
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCHF
|-4.5K
|NZDJPY
|7.4K
|USDCHF
|-7.2K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|-7.9K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|AUDJPY
|-4.8K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|GBPCHF
|-950
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.80 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +69.84 USD
Máxima perda consecutiva: -115.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 148
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 87
|
ICMarketsSC-Live20
|0.05 × 280
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
RoboForex-Pro-5
|1.12 × 93
|
Exness-Real16
|2.31 × 228
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|3.00 × 286
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per month.
Drawdown will be max 7-20%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
Sem comentários
