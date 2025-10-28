- 成长
交易:
151
盈利交易:
66 (43.70%)
亏损交易:
85 (56.29%)
最好交易:
20.80 USD
最差交易:
-15.76 USD
毛利:
333.26 USD (36 412 pips)
毛利亏损:
-627.43 USD (61 370 pips)
最大连续赢利:
16 (69.84 USD)
最大连续盈利:
69.84 USD (16)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
99.20%
最大入金加载:
10.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.70
长期交易:
97 (64.24%)
短期交易:
54 (35.76%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
5.05 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
20 (-115.46 USD)
最大连续亏损:
-133.60 USD (15)
每月增长:
13.01%
年度预测:
157.85%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
363.86 USD
最大值:
417.49 USD (86.15%)
相对跌幅:
结余:
65.29% (417.49 USD)
净值:
11.83% (59.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF
|29
|NZDJPY
|25
|USDCHF
|18
|EURGBP
|14
|EURUSD
|12
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF
|-55
|NZDJPY
|37
|USDCHF
|-106
|EURGBP
|19
|EURUSD
|-59
|AUDNZD
|-24
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|AUDJPY
|-33
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|GBPCHF
|-11
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF
|-4.5K
|NZDJPY
|7.4K
|USDCHF
|-7.2K
|EURGBP
|1.4K
|EURUSD
|-7.9K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|AUDJPY
|-4.8K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|GBPCHF
|-950
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.80 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +69.84 USD
最大连续亏损: -115.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 148
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 87
ICMarketsSC-Live20
|0.05 × 280
Exness-Real9
|0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
|1.12 × 93
Exness-Real16
|2.31 × 228
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
FBS-Real-1
|3.00 × 286
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Weltrade-Live
|17.38 × 39
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per month.
Drawdown will be max 7-20%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
