PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0条评论
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -54%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
151
盈利交易:
66 (43.70%)
亏损交易:
85 (56.29%)
最好交易:
20.80 USD
最差交易:
-15.76 USD
毛利:
333.26 USD (36 412 pips)
毛利亏损:
-627.43 USD (61 370 pips)
最大连续赢利:
16 (69.84 USD)
最大连续盈利:
69.84 USD (16)
夏普比率:
-0.14
交易活动:
99.20%
最大入金加载:
10.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
6 天
采收率:
-0.70
长期交易:
97 (64.24%)
短期交易:
54 (35.76%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
5.05 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
20 (-115.46 USD)
最大连续亏损:
-133.60 USD (15)
每月增长:
13.01%
年度预测:
157.85%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
363.86 USD
最大值:
417.49 USD (86.15%)
相对跌幅:
结余:
65.29% (417.49 USD)
净值:
11.83% (59.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF 29
NZDJPY 25
USDCHF 18
EURGBP 14
EURUSD 12
AUDNZD 10
AUDUSD 7
AUDCAD 6
AUDJPY 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF -55
NZDJPY 37
USDCHF -106
EURGBP 19
EURUSD -59
AUDNZD -24
AUDUSD 15
AUDCAD -4
AUDJPY -33
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
GBPCHF -11
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF -4.5K
NZDJPY 7.4K
USDCHF -7.2K
EURGBP 1.4K
EURUSD -7.9K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
AUDJPY -4.8K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
GBPCHF -950
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.80 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +69.84 USD
最大连续亏损: -115.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
RoboForex-ECN
0.00 × 22
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 148
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 87
ICMarketsSC-Live20
0.05 × 280
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.12 × 93
Exness-Real16
2.31 × 228
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
3.00 × 286
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per month.

Drawdown will be max 7-20%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


没有评论
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Perfect System
每月30 USD
-54%
0
0
USD
478
USD
39
56%
151
43%
99%
0.53
-1.95
USD
65%
1:500
