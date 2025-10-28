СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Perfect System
PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0 отзывов
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -54%
RoboForex-Pro-5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
66 (43.70%)
Убыточных трейдов:
85 (56.29%)
Лучший трейд:
20.80 USD
Худший трейд:
-15.76 USD
Общая прибыль:
333.26 USD (36 412 pips)
Общий убыток:
-627.43 USD (61 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (69.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
99.20%
Макс. загрузка депозита:
10.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
97 (64.24%)
Коротких трейдов:
54 (35.76%)
Профит фактор:
0.53
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
5.05 USD
Средний убыток:
-7.38 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-115.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.60 USD (15)
Прирост в месяц:
13.01%
Годовой прогноз:
157.85%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
363.86 USD
Максимальная:
417.49 USD (86.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.29% (417.49 USD)
По эквити:
11.83% (59.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF 29
NZDJPY 25
USDCHF 18
EURGBP 14
EURUSD 12
AUDNZD 10
AUDUSD 7
AUDCAD 6
AUDJPY 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
GBPCHF 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF -55
NZDJPY 37
USDCHF -106
EURGBP 19
EURUSD -59
AUDNZD -24
AUDUSD 15
AUDCAD -4
AUDJPY -33
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
GBPCHF -11
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF -4.5K
NZDJPY 7.4K
USDCHF -7.2K
EURGBP 1.4K
EURUSD -7.9K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
AUDJPY -4.8K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
GBPCHF -950
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.80 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +69.84 USD
Макс. убыток в серии: -115.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
RoboForex-ECN
0.00 × 22
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 148
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 87
ICMarketsSC-Live20
0.05 × 280
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.12 × 93
Exness-Real16
2.31 × 228
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
3.00 × 286
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per month.

Drawdown will be max 7-20%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Нет отзывов
2025.11.20 17:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Perfect System
30 USD в месяц
-54%
0
0
USD
478
USD
39
56%
151
43%
99%
0.53
-1.95
USD
65%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.