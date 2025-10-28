리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 Darwinex-Live-2 0.00 × 36 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 5 RoboForex-Pro-4 0.00 × 6 RoboForex-ECN 0.00 × 22 ICMarketsSC-Live32 0.01 × 154 ICMarketsEU-Live28 0.02 × 91 ICMarketsSC-Live20 0.04 × 296 Exness-Real9 0.13 × 16 AxioryAsia-06Live 0.21 × 112 ICMarketsSC-Live23 0.44 × 32 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.58 × 12 RoboForex-Pro-5 1.12 × 93 Exness-Real16 2.24 × 244 RoboForex-Pro 2.43 × 47 FBS-Real-1 2.90 × 302 Alpari-Pro.ECN 3.67 × 3 Weltrade-Live 17.38 × 39 GCIFinancial-Live 21.68 × 37