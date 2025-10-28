- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
71 (41.76%)
손실 거래:
99 (58.24%)
최고의 거래:
20.80 USD
최악의 거래:
-15.76 USD
총 수익:
349.92 USD (39 316 pips)
총 손실:
-749.76 USD (69 671 pips)
연속 최대 이익:
16 (69.84 USD)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
99.20%
최대 입금량:
11.28%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.88
롱(주식매수):
116 (68.24%)
숏(주식차입매도):
54 (31.76%)
수익 요인:
0.47
기대수익:
-2.35 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-7.57 USD
연속 최대 손실:
20 (-115.46 USD)
연속 최대 손실:
-133.60 USD (15)
월별 성장률:
-23.41%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
61%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
399.84 USD
최대한의:
453.47 USD (93.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.35% (453.47 USD)
자본금별:
11.83% (59.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCHF
|34
|NZDJPY
|25
|EURGBP
|23
|USDCHF
|18
|AUDNZD
|15
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCHF
|-93
|NZDJPY
|37
|EURGBP
|-65
|USDCHF
|-106
|AUDNZD
|-7
|EURUSD
|-59
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|AUDJPY
|-33
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|GBPCHF
|-11
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCHF
|-7.5K
|NZDJPY
|7.4K
|EURGBP
|-3.9K
|USDCHF
|-7.2K
|AUDNZD
|530
|EURUSD
|-7.9K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|AUDJPY
|-4.8K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|GBPCHF
|-950
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.80 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +69.84 USD
연속 최대 손실: -115.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 154
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 296
|
Exness-Real9
|0.13 × 16
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
RoboForex-Pro-5
|1.12 × 93
|
Exness-Real16
|2.24 × 244
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.90 × 302
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per month.
Drawdown will be max 7-20%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
