PAVEL BALCAR

Perfect System

PAVEL BALCAR
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
19 (29.23%)
Loss Trade:
46 (70.77%)
Best Trade:
14.00 USD
Worst Trade:
-15.76 USD
Profitto lordo:
121.13 USD (12 440 pips)
Perdita lorda:
-293.58 USD (30 698 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (53.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
41.45%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
49 (75.38%)
Short Trade:
16 (24.62%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-2.65 USD
Profitto medio:
6.38 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-115.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.46 USD (20)
Crescita mensile:
-3.17%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.68 USD
Massimale:
245.31 USD (50.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
AUDUSD 7
AUDCAD 6
USDCHF 5
AUDJPY 5
AUDNZD 5
EURAUD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDCHF 3
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
AUDUSD 15
AUDCAD -4
USDCHF -31
AUDJPY -33
AUDNZD -14
EURAUD 15
USDJPY -32
USDCAD -1
AUDCHF -34
EURNZD 17
NZDJPY -15
GBPCHF -11
EURGBP -8
CADJPY 6
GBPJPY -29
GBPUSD -9
EURJPY -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.6K
AUDUSD 1.5K
AUDCAD -504
USDCHF -2.2K
AUDJPY -4.8K
AUDNZD -1K
EURAUD 3.3K
USDJPY -4K
USDCAD -782
AUDCHF -2.9K
EURNZD 3K
NZDJPY -2.1K
GBPCHF -950
EURGBP -594
CADJPY 841
GBPJPY -4.3K
GBPUSD -900
EURJPY -263
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.00 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +53.63 USD
Massima perdita consecutiva: -115.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 121
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.06 × 180
Exness-Real9
0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
1.15 × 87
Exness-Real16
2.24 × 127
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.95 × 186
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
This system works on the principle of S/R levels.

It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY

Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.

We expect a profit of between 5-7% per week.

Drawdown will be max 7-15%.


And this is my old account this new system starts 28.10.2025. 


Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)


Non ci sono recensioni
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 4.27% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.37% of days out of the 211 days of the signal's entire lifetime.
