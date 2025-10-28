- Crescita
Trade:
65
Profit Trade:
19 (29.23%)
Loss Trade:
46 (70.77%)
Best Trade:
14.00 USD
Worst Trade:
-15.76 USD
Profitto lordo:
121.13 USD (12 440 pips)
Perdita lorda:
-293.58 USD (30 698 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (53.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.38
Attività di trading:
41.45%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
49 (75.38%)
Short Trade:
16 (24.62%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-2.65 USD
Profitto medio:
6.38 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-115.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.46 USD (20)
Crescita mensile:
-3.17%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.68 USD
Massimale:
245.31 USD (50.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.25% (1.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|USDCHF
|5
|AUDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURAUD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|EURGBP
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|-4
|USDCHF
|-31
|AUDJPY
|-33
|AUDNZD
|-14
|EURAUD
|15
|USDJPY
|-32
|USDCAD
|-1
|AUDCHF
|-34
|EURNZD
|17
|NZDJPY
|-15
|GBPCHF
|-11
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|-29
|GBPUSD
|-9
|EURJPY
|-5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.6K
|AUDUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-504
|USDCHF
|-2.2K
|AUDJPY
|-4.8K
|AUDNZD
|-1K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|-4K
|USDCAD
|-782
|AUDCHF
|-2.9K
|EURNZD
|3K
|NZDJPY
|-2.1K
|GBPCHF
|-950
|EURGBP
|-594
|CADJPY
|841
|GBPJPY
|-4.3K
|GBPUSD
|-900
|EURJPY
|-263
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.00 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +53.63 USD
Massima perdita consecutiva: -115.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 121
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
|0.06 × 180
Exness-Real9
|0.13 × 16
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
RoboForex-Pro-5
|1.15 × 87
Exness-Real16
|2.24 × 127
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
FBS-Real-1
|2.95 × 186
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Weltrade-Live
|17.38 × 39
This system works on the principle of S/R levels.
It trades only on currency pairs EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/NZD, USD/CHF, NZD/JPY
Every trade has a set SL and TP, but SL and TP can change.
We expect a profit of between 5-7% per week.
Drawdown will be max 7-15%.
And this is my old account this new system starts 28.10.2025.
Thank you for your trust and have a nice and profitable day..:)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
600
USD
USD
30
0%
65
29%
41%
0.41
-2.65
USD
USD
0%
1:500