İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
3.20 USD
En kötü işlem:
-4.01 USD
Brüt kâr:
10.68 USD (1 341 pips)
Brüt zarar:
-8.02 USD (1 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (10.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.68 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.60%
Maks. mevduat yükü:
7.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
1.78 USD
Ortalama zarar:
-4.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.02 USD (2)
Aylık büyüme:
3.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.02 USD
Maksimum:
8.02 USD (9.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (8.02 USD)
Varlığa göre:
11.92% (10.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCADi
|3
|AUDUSDi
|3
|AUDJPYi
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCADi
|-5
|AUDUSDi
|5
|AUDJPYi
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCADi
|-686
|AUDUSDi
|463
|AUDJPYi
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.20 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
3%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
1
100%
8
75%
87%
1.33
0.33
USD
USD
12%
1:500