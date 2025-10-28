- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.20 USD
Worst Trade:
-4.01 USD
Profitto lordo:
10.68 USD (1 341 pips)
Perdita lorda:
-8.02 USD (1 112 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
7.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.02 USD (2)
Crescita mensile:
3.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.02 USD
Massimale:
8.02 USD (9.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (8.02 USD)
Per equità:
11.92% (10.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCADi
|3
|AUDUSDi
|3
|AUDJPYi
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCADi
|-5
|AUDUSDi
|5
|AUDJPYi
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCADi
|-686
|AUDUSDi
|463
|AUDJPYi
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.20 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -8.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
--------------
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
3%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
1
100%
8
75%
87%
1.33
0.33
USD
USD
12%
1:500