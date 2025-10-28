SegnaliSezioni
Redo Hamzah Stiawan

SmartPull AI

Redo Hamzah Stiawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 3%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
3.20 USD
Worst Trade:
-4.01 USD
Profitto lordo:
10.68 USD (1 341 pips)
Perdita lorda:
-8.02 USD (1 112 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
7.05%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.02 USD (2)
Crescita mensile:
3.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.02 USD
Massimale:
8.02 USD (9.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (8.02 USD)
Per equità:
11.92% (10.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCADi 3
AUDUSDi 3
AUDJPYi 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCADi -5
AUDUSDi 5
AUDJPYi 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCADi -686
AUDUSDi 463
AUDJPYi 452
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.20 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.68 USD
Massima perdita consecutiva: -8.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

--------------
Pair: Max 3
Recommended Capital: $100 (x1)
Profit Target: 20%-50%/month
Risk: Low & Moderate Risk
Trading System: Day Trader/Intraday
OP System: Smart Averaging
--------------
Non ci sono recensioni
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 16:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
