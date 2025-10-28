シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TwistBot 88
Redo Hamzah Stiawan

TwistBot 88

Redo Hamzah Stiawan
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
24 (70.58%)
損失トレード:
10 (29.41%)
ベストトレード:
4.10 USD
最悪のトレード:
-4.01 USD
総利益:
58.65 USD (7 117 pips)
総損失:
-32.57 USD (4 455 pips)
最大連続の勝ち:
12 (27.16 USD)
最大連続利益:
27.16 USD (12)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
61.76%
最大入金額:
7.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.00
長いトレード:
10 (29.41%)
短いトレード:
24 (70.59%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-3.26 USD
最大連続の負け:
3 (-8.69 USD)
最大連続損失:
-8.69 USD (3)
月間成長:
5.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.02 USD
最大の:
8.69 USD (7.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.34% (8.02 USD)
エクイティによる:
11.92% (10.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPYi 8
EURUSDi 8
AUDUSDi 7
USDCADi 6
USDJPYi 2
EURJPYi 2
NZDJPYi 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPYi 7
EURUSDi 8
AUDUSDi 18
USDCADi -4
USDJPYi 5
EURJPYi -6
NZDJPYi -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPYi 1.1K
EURUSDi 798
AUDUSDi 1.8K
USDCADi -504
USDJPYi 778
EURJPYi -909
NZDJPYi -331
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.10 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +27.16 USD
最大連続損失: -8.69 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

TwistBot 88 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the TwistBot 88 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.


レビューなし
2025.12.24 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 16:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
