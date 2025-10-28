信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
23 (69.69%)
亏损交易:
10 (30.30%)
最好交易:
4.10 USD
最差交易:
-4.01 USD
毛利:
55.61 USD (6 814 pips)
毛利亏损:
-32.57 USD (4 455 pips)
最大连续赢利:
12 (27.16 USD)
最大连续盈利:
27.16 USD (12)
夏普比率:
0.27
交易活动:
61.76%
最大入金加载:
7.40%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.65
长期交易:
10 (30.30%)
短期交易:
23 (69.70%)
利润因子:
1.71
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
-3.26 USD
最大连续失误:
3 (-8.69 USD)
最大连续亏损:
-8.69 USD (3)
每月增长:
6.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.02 USD
最大值:
8.69 USD (7.73%)
相对跌幅:
结余:
9.34% (8.02 USD)
净值:
11.92% (10.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPYi 8
AUDUSDi 7
EURUSDi 7
USDCADi 6
USDJPYi 2
EURJPYi 2
NZDJPYi 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPYi 7
AUDUSDi 18
EURUSDi 5
USDCADi -4
USDJPYi 5
EURJPYi -6
NZDJPYi -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPYi 1.1K
AUDUSDi 1.8K
EURUSDi 495
USDCADi -504
USDJPYi 778
EURJPYi -909
NZDJPYi -331
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.10 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.16 USD
最大连续亏损: -8.69 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

TwistBot 88 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the TwistBot 88 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.


2025.12.24 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 16:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
