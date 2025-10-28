- 成长
交易:
33
盈利交易:
23 (69.69%)
亏损交易:
10 (30.30%)
最好交易:
4.10 USD
最差交易:
-4.01 USD
毛利:
55.61 USD (6 814 pips)
毛利亏损:
-32.57 USD (4 455 pips)
最大连续赢利:
12 (27.16 USD)
最大连续盈利:
27.16 USD (12)
夏普比率:
0.27
交易活动:
61.76%
最大入金加载:
7.40%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.65
长期交易:
10 (30.30%)
短期交易:
23 (69.70%)
利润因子:
1.71
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
-3.26 USD
最大连续失误:
3 (-8.69 USD)
最大连续亏损:
-8.69 USD (3)
每月增长:
6.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.02 USD
最大值:
8.69 USD (7.73%)
相对跌幅:
结余:
9.34% (8.02 USD)
净值:
11.92% (10.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPYi
|8
|AUDUSDi
|7
|EURUSDi
|7
|USDCADi
|6
|USDJPYi
|2
|EURJPYi
|2
|NZDJPYi
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPYi
|7
|AUDUSDi
|18
|EURUSDi
|5
|USDCADi
|-4
|USDJPYi
|5
|EURJPYi
|-6
|NZDJPYi
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPYi
|1.1K
|AUDUSDi
|1.8K
|EURUSDi
|495
|USDCADi
|-504
|USDJPYi
|778
|EURJPYi
|-909
|NZDJPYi
|-331
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.10 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.16 USD
最大连续亏损: -8.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
TwistBot 88 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.
Welcome to the TwistBot 88 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.
----
📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
- Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
- Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
- Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
🤖 Our Edge: The Precision Zone System
Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.
----
🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.
We only trade when the evidence is overwhelming.
----
💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500
----
📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
✨ Follow now and let your money work while you relax!
--------------
