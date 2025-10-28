СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TwistBot 88
Redo Hamzah Stiawan

TwistBot 88

Redo Hamzah Stiawan
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 27%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
23 (69.69%)
Убыточных трейдов:
10 (30.30%)
Лучший трейд:
4.10 USD
Худший трейд:
-4.01 USD
Общая прибыль:
55.61 USD (6 814 pips)
Общий убыток:
-32.57 USD (4 455 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (27.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.16 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
60.38%
Макс. загрузка депозита:
7.40%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
10 (30.30%)
Коротких трейдов:
23 (69.70%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
2.42 USD
Средний убыток:
-3.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.69 USD (3)
Прирост в месяц:
6.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.02 USD
Максимальная:
8.69 USD (7.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.34% (8.02 USD)
По эквити:
11.92% (10.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPYi 8
AUDUSDi 7
EURUSDi 7
USDCADi 6
USDJPYi 2
EURJPYi 2
NZDJPYi 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPYi 7
AUDUSDi 18
EURUSDi 5
USDCADi -4
USDJPYi 5
EURJPYi -6
NZDJPYi -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPYi 1.1K
AUDUSDi 1.8K
EURUSDi 495
USDCADi -504
USDJPYi 778
EURJPYi -909
NZDJPYi -331
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.10 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.16 USD
Макс. убыток в серии: -8.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

TwistBot 88 Forex Signals: Superior Risk Management. Proven Returns.

Welcome to the TwistBot 88 automated signals channel. We deliver consistent growth by prioritizing capital protection above all else.

----

📊 Performance Highlights (Verified Live Data)
  • Trade Frequency: 8–15 high-probability trades monthly
  • Strategy: Automated Intraday/Day-Trading Reversal
  • Risk: Strict SL/TP enforced on every trades
----
🤖 Our Edge: The Precision Zone System

Our Expert Advisor runs a strict, multi-filter strategy. We use institutional concepts (FVG, Liquidity Sweeps, DPI) to ensure quality entries.

----

🚫 Zero Martingale. Zero Grid. Zero Averaging Spam.

We only trade when the evidence is overwhelming.

----

💰 Copy our trades with HIGHER RATIO = BIGGER PROFITS!
👉 Minimum Copy: $100 | Lot: 0.01 | Leverage: 1:500

----

📈 Let’s grow together — steady, safe, and smart.
 Follow now and let your money work while you relax!

--------------

Disclaimer: Forex trading carries significant risk, and past performance is not indicative of future results.


Нет отзывов
2025.12.24 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 10:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 10:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 16:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Share of trading days is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 08:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 08:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 08:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 08:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TwistBot 88
55 USD в месяц
27%
0
0
USD
109
USD
8
100%
33
69%
60%
1.70
0.70
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.