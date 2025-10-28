- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
604.95 USD
En kötü işlem:
-334.05 USD
Brüt kâr:
6 761.60 USD (56 004 pips)
Brüt zarar:
-1 961.52 USD (18 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2 986.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 986.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
63.43%
Maks. mevduat yükü:
1.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
7.53
Alış işlemleri:
17 (73.91%)
Satış işlemleri:
6 (26.09%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
208.70 USD
Ortalama kâr:
482.97 USD
Ortalama zarar:
-217.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-637.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-637.05 USD (2)
Aylık büyüme:
40.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
203.05 USD
Maksimum:
637.05 USD (6.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.41% (121.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
