- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
212
盈利交易:
84 (39.62%)
亏损交易:
128 (60.38%)
最好交易:
604.95 USD
最差交易:
-334.05 USD
毛利:
16 616.57 USD (349 174 pips)
毛利亏损:
-12 586.20 USD (320 320 pips)
最大连续赢利:
10 (1 320.64 USD)
最大连续盈利:
2 986.35 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
92.10%
最大入金加载:
2.12%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.93
长期交易:
134 (63.21%)
短期交易:
78 (36.79%)
利润因子:
1.32
预期回报:
19.01 USD
平均利润:
197.82 USD
平均损失:
-98.33 USD
最大连续失误:
17 (-1 398.37 USD)
最大连续亏损:
-1 577.67 USD (14)
每月增长:
-4.48%
年度预测:
-54.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
203.05 USD
最大值:
4 329.43 USD (35.55%)
相对跌幅:
结余:
15.93% (4 329.43 USD)
净值:
1.40% (363.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|182
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|-126
|EURJPY
|-63
|CADJPY
|-39
|CHFJPY
|-39
|AUDJPY
|-43
|USDJPY
|-82
|NZDJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|GBPJPY
|-6.1K
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-2K
|USDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +604.95 USD
最差交易: -334 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +1 320.64 USD
最大连续亏损: -1 398.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
34%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
14
0%
212
39%
92%
1.32
19.01
USD
USD
16%
1:50