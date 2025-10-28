- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
213
利益トレード:
84 (39.43%)
損失トレード:
129 (60.56%)
ベストトレード:
604.95 USD
最悪のトレード:
-334.05 USD
総利益:
16 616.57 USD (349 174 pips)
総損失:
-12 667.00 USD (322 320 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 320.64 USD)
最大連続利益:
2 986.35 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
92.10%
最大入金額:
2.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
135 (63.38%)
短いトレード:
78 (36.62%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
18.54 USD
平均利益:
197.82 USD
平均損失:
-98.19 USD
最大連続の負け:
17 (-1 398.37 USD)
最大連続損失:
-1 577.67 USD (14)
月間成長:
-4.95%
年間予想:
-60.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
203.05 USD
最大の:
4 329.43 USD (35.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.93% (4 329.43 USD)
エクイティによる:
1.40% (363.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-126
|EURJPY
|-63
|CADJPY
|-39
|CHFJPY
|-39
|AUDJPY
|-43
|USDJPY
|-82
|NZDJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPJPY
|-6.1K
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-2K
|USDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +604.95 USD
最悪のトレード: -334 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 320.64 USD
最大連続損失: -1 398.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
