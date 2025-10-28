- 자본
트레이드:
241
이익 거래:
98 (40.66%)
손실 거래:
143 (59.34%)
최고의 거래:
604.95 USD
최악의 거래:
-334.05 USD
총 수익:
19 124.11 USD (412 335 pips)
총 손실:
-14 352.44 USD (364 077 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 812.14 USD)
연속 최대 이익:
2 986.35 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
93.18%
최대 입금량:
2.12%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.10
롱(주식매수):
161 (66.80%)
숏(주식차입매도):
80 (33.20%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
19.80 USD
평균 이익:
195.14 USD
평균 손실:
-100.37 USD
연속 최대 손실:
17 (-1 398.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 577.67 USD (14)
월별 성장률:
7.44%
연간 예측:
90.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
203.05 USD
최대한의:
4 329.43 USD (35.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.93% (4 329.43 USD)
자본금별:
1.40% (363.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|211
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-126
|EURJPY
|-63
|CADJPY
|-39
|CHFJPY
|-39
|AUDJPY
|-43
|USDJPY
|-82
|NZDJPY
|18
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPJPY
|-6.1K
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-2K
|USDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
최고의 거래: +604.95 USD
최악의 거래: -334 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +1 812.14 USD
연속 최대 손실: -1 398.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
