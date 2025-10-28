- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
604.95 USD
Worst Trade:
-334.05 USD
Profitto lordo:
6 761.60 USD (56 004 pips)
Perdita lorda:
-1 961.52 USD (18 255 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2 986.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 986.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
43.69%
Massimo carico di deposito:
1.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.53
Long Trade:
17 (73.91%)
Short Trade:
6 (26.09%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
208.70 USD
Profitto medio:
482.97 USD
Perdita media:
-217.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-637.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-637.05 USD (2)
Crescita mensile:
40.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.05 USD
Massimale:
637.05 USD (6.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.41% (121.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +604.95 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 986.35 USD
Massima perdita consecutiva: -637.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
5
0%
23
60%
44%
3.44
208.70
USD
USD
0%
1:50