- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
213
Negociações com lucro:
84 (39.43%)
Negociações com perda:
129 (60.56%)
Melhor negociação:
604.95 USD
Pior negociação:
-334.05 USD
Lucro bruto:
16 616.57 USD (349 174 pips)
Perda bruta:
-12 667.00 USD (322 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 320.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 986.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
92.10%
Depósito máximo carregado:
2.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
135 (63.38%)
Negociações curtas:
78 (36.62%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
18.54 USD
Lucro médio:
197.82 USD
Perda média:
-98.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 398.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 577.67 USD (14)
Crescimento mensal:
-4.95%
Previsão anual:
-60.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.05 USD
Máximo:
4 329.43 USD (35.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.93% (4 329.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.40% (363.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-126
|EURJPY
|-63
|CADJPY
|-39
|CHFJPY
|-39
|AUDJPY
|-43
|USDJPY
|-82
|NZDJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPJPY
|-6.1K
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-2K
|USDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +604.95 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 320.64 USD
Máxima perda consecutiva: -1 398.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
14
0%
213
39%
92%
1.31
18.54
USD
USD
16%
1:50