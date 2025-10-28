SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JP7
Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
213
Negociações com lucro:
84 (39.43%)
Negociações com perda:
129 (60.56%)
Melhor negociação:
604.95 USD
Pior negociação:
-334.05 USD
Lucro bruto:
16 616.57 USD (349 174 pips)
Perda bruta:
-12 667.00 USD (322 320 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 320.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 986.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
92.10%
Depósito máximo carregado:
2.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
135 (63.38%)
Negociações curtas:
78 (36.62%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
18.54 USD
Lucro médio:
197.82 USD
Perda média:
-98.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 398.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 577.67 USD (14)
Crescimento mensal:
-4.95%
Previsão anual:
-60.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.05 USD
Máximo:
4 329.43 USD (35.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.93% (4 329.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.40% (363.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 183
GBPJPY 8
EURJPY 5
CADJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY -126
EURJPY -63
CADJPY -39
CHFJPY -39
AUDJPY -43
USDJPY -82
NZDJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY -6.1K
EURJPY -3K
CADJPY -1.9K
CHFJPY -1.7K
AUDJPY -2K
USDJPY -4K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +604.95 USD
Pior negociação: -334 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 320.64 USD
Máxima perda consecutiva: -1 398.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JP7
30 USD por mês
33%
0
0
USD
24K
USD
14
0%
213
39%
92%
1.31
18.54
USD
16%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.