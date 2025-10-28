СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JP7
Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
82 (39.23%)
Убыточных трейдов:
127 (60.77%)
Лучший трейд:
604.95 USD
Худший трейд:
-334.05 USD
Общая прибыль:
16 226.15 USD (339 174 pips)
Общий убыток:
-12 505.40 USD (318 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 320.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 986.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
92.10%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
131 (62.68%)
Коротких трейдов:
78 (37.32%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
17.80 USD
Средняя прибыль:
197.88 USD
Средний убыток:
-98.47 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 398.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 577.67 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.07%
Годовой прогноз:
-85.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.05 USD
Максимальная:
4 329.43 USD (35.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.93% (4 329.43 USD)
По эквити:
1.40% (363.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 179
GBPJPY 8
EURJPY 5
CADJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
GBPJPY -126
EURJPY -63
CADJPY -39
CHFJPY -39
AUDJPY -43
USDJPY -82
NZDJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY -6.1K
EURJPY -3K
CADJPY -1.9K
CHFJPY -1.7K
AUDJPY -2K
USDJPY -4K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +604.95 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 320.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 398.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
