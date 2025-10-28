- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
209
Прибыльных трейдов:
82 (39.23%)
Убыточных трейдов:
127 (60.77%)
Лучший трейд:
604.95 USD
Худший трейд:
-334.05 USD
Общая прибыль:
16 226.15 USD (339 174 pips)
Общий убыток:
-12 505.40 USD (318 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 320.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 986.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
92.10%
Макс. загрузка депозита:
2.12%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
131 (62.68%)
Коротких трейдов:
78 (37.32%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
17.80 USD
Средняя прибыль:
197.88 USD
Средний убыток:
-98.47 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 398.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 577.67 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.07%
Годовой прогноз:
-85.83%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.05 USD
Максимальная:
4 329.43 USD (35.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.93% (4 329.43 USD)
По эквити:
1.40% (363.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|GBPJPY
|-126
|EURJPY
|-63
|CADJPY
|-39
|CHFJPY
|-39
|AUDJPY
|-43
|USDJPY
|-82
|NZDJPY
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|-6.1K
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|-2K
|USDJPY
|-4K
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +604.95 USD
Худший трейд: -334 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 320.64 USD
Макс. убыток в серии: -1 398.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 282...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
14
0%
209
39%
92%
1.29
17.80
USD
USD
16%
1:50