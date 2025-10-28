SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JP7
Tjhia Jit Phen

JP7

Tjhia Jit Phen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
216
Gewinntrades:
85 (39.35%)
Verlusttrades:
131 (60.65%)
Bester Trade:
604.95 USD
Schlechtester Trade:
-334.05 USD
Bruttoprofit:
16 777.49 USD (353 217 pips)
Bruttoverlust:
-12 910.62 USD (328 320 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 320.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 986.35 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
92.10%
Max deposit load:
2.12%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
137 (63.43%)
Short-Positionen:
79 (36.57%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
17.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
197.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-98.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 398.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 577.67 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-6.95%
Jahresprognose:
-84.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
203.05 USD
Maximaler:
4 329.43 USD (35.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.93% (4 329.43 USD)
Kapital:
1.40% (363.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 186
GBPJPY 8
EURJPY 5
CADJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.2K
GBPJPY -126
EURJPY -63
CADJPY -39
CHFJPY -39
AUDJPY -43
USDJPY -82
NZDJPY 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 43K
GBPJPY -6.1K
EURJPY -3K
CADJPY -1.9K
CHFJPY -1.7K
AUDJPY -2K
USDJPY -4K
NZDJPY 1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +604.95 USD
Schlechtester Trade: -334 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 320.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 398.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 05:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.04 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
