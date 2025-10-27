SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
165 (63.95%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (36.05%)
En iyi işlem:
176.00 USD
En kötü işlem:
-227.87 USD
Brüt kâr:
2 967.05 USD (1 386 487 pips)
Brüt zarar:
-4 108.62 USD (167 823 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (198.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
499.52 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.30%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
111 (43.02%)
Satış işlemleri:
147 (56.98%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-4.42 USD
Ortalama kâr:
17.98 USD
Ortalama zarar:
-44.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-384.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-467.37 USD (4)
Aylık büyüme:
-17.99%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 245.21 USD
Maksimum:
1 393.67 USD (30.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
GBPUSD 20
EURUSD 19
USDJPY 15
USDCHF 14
AUDUSD 13
NZDUSD 11
USDCAD 11
#WTI 7
XAGUSD 7
USDSEK 7
EURJPY 6
GBPAUD 6
USDRUB 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -445
GBPUSD -130
EURUSD 74
USDJPY -83
USDCHF 13
AUDUSD -34
NZDUSD -13
USDCAD -65
#WTI -7
XAGUSD -82
USDSEK 71
EURJPY 49
GBPAUD -43
USDRUB -88
EURGBP 6
GBPCHF -17
EURAUD -1
NZDJPY 10
EURCAD 0
AUDCHF -1
GBPNZD -4
GBPJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -29K
GBPUSD 342
EURUSD 653
USDJPY 2.7K
USDCHF -122
AUDUSD -206
NZDUSD -183
USDCAD -1.8K
#WTI 285
XAGUSD -1.6K
USDSEK 14K
EURJPY 3.6K
GBPAUD -2.4K
USDRUB -29K
EURGBP 84
GBPCHF -339
EURAUD -146
NZDJPY 1.5K
EURCAD 10
AUDCHF -72
GBPNZD -617
GBPJPY 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.00 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +198.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.05 × 21
İnceleme yok
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hungry gator
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
3.3K
USD
16
0%
258
63%
100%
0.72
-4.42
USD
0%
1:40
