SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
258
Bénéfice trades:
165 (63.95%)
Perte trades:
93 (36.05%)
Meilleure transaction:
176.00 USD
Pire transaction:
-227.87 USD
Bénéfice brut:
2 967.05 USD (1 386 487 pips)
Perte brute:
-4 108.62 USD (167 823 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (198.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
499.52 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.30%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
111 (43.02%)
Courts trades:
147 (56.98%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-4.42 USD
Bénéfice moyen:
17.98 USD
Perte moyenne:
-44.18 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-384.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-467.37 USD (4)
Croissance mensuelle:
-17.99%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 245.21 USD
Maximal:
1 393.67 USD (30.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
GBPUSD 20
EURUSD 19
USDJPY 15
USDCHF 14
AUDUSD 13
NZDUSD 11
USDCAD 11
#WTI 7
XAGUSD 7
USDSEK 7
EURJPY 6
GBPAUD 6
USDRUB 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -445
GBPUSD -130
EURUSD 74
USDJPY -83
USDCHF 13
AUDUSD -34
NZDUSD -13
USDCAD -65
#WTI -7
XAGUSD -82
USDSEK 71
EURJPY 49
GBPAUD -43
USDRUB -88
EURGBP 6
GBPCHF -17
EURAUD -1
NZDJPY 10
EURCAD 0
AUDCHF -1
GBPNZD -4
GBPJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -29K
GBPUSD 342
EURUSD 653
USDJPY 2.7K
USDCHF -122
AUDUSD -206
NZDUSD -183
USDCAD -1.8K
#WTI 285
XAGUSD -1.6K
USDSEK 14K
EURJPY 3.6K
GBPAUD -2.4K
USDRUB -29K
EURGBP 84
GBPCHF -339
EURAUD -146
NZDJPY 1.5K
EURCAD 10
AUDCHF -72
GBPNZD -617
GBPJPY 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.00 USD
Pire transaction: -228 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +198.37 USD
Perte consécutive maximale: -384.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCSForex-MT5RUSP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.05 × 21
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hungry gator
30 USD par mois
0%
0
0
USD
3.3K
USD
16
0%
258
63%
100%
0.72
-4.42
USD
0%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.