Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -28%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
343
Transacciones Rentables:
222 (64.72%)
Transacciones Irrentables:
121 (35.28%)
Mejor transacción:
176.00 USD
Peor transacción:
-227.87 USD
Beneficio Bruto:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (198.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
499.52 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
42.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
150 (43.73%)
Transacciones Cortas:
193 (56.27%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-3.69 USD
Beneficio medio:
15.68 USD
Pérdidas medias:
-39.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-384.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-467.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
8.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 292.16 USD
Máxima:
1 440.62 USD (31.33%)
Reducción relativa:
De balance:
31.33% (1 440.62 USD)
De fondos:
13.09% (440.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +176.00 USD
Peor transacción: -228 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +198.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -384.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
No hay comentarios
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
