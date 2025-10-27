- Incremento
Total de Trades:
343
Transacciones Rentables:
222 (64.72%)
Transacciones Irrentables:
121 (35.28%)
Mejor transacción:
176.00 USD
Peor transacción:
-227.87 USD
Beneficio Bruto:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (198.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
499.52 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
42.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.88
Transacciones Largas:
150 (43.73%)
Transacciones Cortas:
193 (56.27%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-3.69 USD
Beneficio medio:
15.68 USD
Pérdidas medias:
-39.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-384.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-467.37 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
8.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 292.16 USD
Máxima:
1 440.62 USD (31.33%)
Reducción relativa:
De balance:
31.33% (1 440.62 USD)
De fondos:
13.09% (440.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|-35
|USDCHF
|13
|USDSEK
|82
|EURGBP
|-21
|GBPAUD
|-15
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|CHFJPY
|-59
|EURJPY
|49
|CADJPY
|-31
|USDRUB
|-100
|EURCAD
|13
|NZDCHF
|14
|EURAUD
|28
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|-9
|GBPJPY
|15
|GBPCAD
|25
|AUDNZD
|-7
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|925
|NZDUSD
|643
|USDJPY
|2.7K
|USDCAD
|-222
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|25K
|EURGBP
|-201
|GBPAUD
|2K
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|CHFJPY
|-9.8K
|EURJPY
|3.6K
|CADJPY
|-5.1K
|USDRUB
|-20K
|EURCAD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|EURCHF
|1.8K
|NZDCAD
|-841
|GBPJPY
|1.8K
|GBPCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-559
|EURNZD
|1.5K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +176.00 USD
Peor transacción: -228 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +198.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -384.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-28%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
25
0%
343
64%
100%
0.73
-3.69
USD
USD
31%
1:40