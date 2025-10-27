シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -28%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
343
利益トレード:
222 (64.72%)
損失トレード:
121 (35.28%)
ベストトレード:
176.00 USD
最悪のトレード:
-227.87 USD
総利益:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
総損失:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
最大連続の勝ち:
22 (198.37 USD)
最大連続利益:
499.52 USD (10)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
42.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
150 (43.73%)
短いトレード:
193 (56.27%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-3.69 USD
平均利益:
15.68 USD
平均損失:
-39.23 USD
最大連続の負け:
8 (-384.03 USD)
最大連続損失:
-467.37 USD (4)
月間成長:
0.68%
年間予想:
8.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 292.16 USD
最大の:
1 440.62 USD (31.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.33% (1 440.62 USD)
エクイティによる:
13.09% (440.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +176.00 USD
最悪のトレード: -228 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +198.37 USD
最大連続損失: -384.03 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
レビューなし
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください