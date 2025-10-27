- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
343
利益トレード:
222 (64.72%)
損失トレード:
121 (35.28%)
ベストトレード:
176.00 USD
最悪のトレード:
-227.87 USD
総利益:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
総損失:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
最大連続の勝ち:
22 (198.37 USD)
最大連続利益:
499.52 USD (10)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
42.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
150 (43.73%)
短いトレード:
193 (56.27%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-3.69 USD
平均利益:
15.68 USD
平均損失:
-39.23 USD
最大連続の負け:
8 (-384.03 USD)
最大連続損失:
-467.37 USD (4)
月間成長:
0.68%
年間予想:
8.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 292.16 USD
最大の:
1 440.62 USD (31.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.33% (1 440.62 USD)
エクイティによる:
13.09% (440.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|-35
|USDCHF
|13
|USDSEK
|82
|EURGBP
|-21
|GBPAUD
|-15
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|CHFJPY
|-59
|EURJPY
|49
|CADJPY
|-31
|USDRUB
|-100
|EURCAD
|13
|NZDCHF
|14
|EURAUD
|28
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|-9
|GBPJPY
|15
|GBPCAD
|25
|AUDNZD
|-7
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|925
|NZDUSD
|643
|USDJPY
|2.7K
|USDCAD
|-222
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|25K
|EURGBP
|-201
|GBPAUD
|2K
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|CHFJPY
|-9.8K
|EURJPY
|3.6K
|CADJPY
|-5.1K
|USDRUB
|-20K
|EURCAD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|EURCHF
|1.8K
|NZDCAD
|-841
|GBPJPY
|1.8K
|GBPCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-559
|EURNZD
|1.5K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +176.00 USD
最悪のトレード: -228 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +198.37 USD
最大連続損失: -384.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-28%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
25
0%
343
64%
100%
0.73
-3.69
USD
USD
31%
1:40