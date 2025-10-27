SignaleKategorien
Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -29%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
345
Gewinntrades:
222 (64.34%)
Verlusttrades:
123 (35.65%)
Bester Trade:
176.00 USD
Schlechtester Trade:
-227.87 USD
Bruttoprofit:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Bruttoverlust:
-4 769.08 USD (235 848 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (198.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
499.52 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
42.97%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.89
Long-Positionen:
150 (43.48%)
Short-Positionen:
195 (56.52%)
Profit-Faktor:
0.73
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-384.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-467.37 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-1.98%
Jahresprognose:
-24.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 292.16 USD
Maximaler:
1 440.62 USD (31.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.33% (1 440.62 USD)
Kapital:
13.09% (440.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
AUDNZD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
AUDNZD -29
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
AUDNZD -3.9K
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.00 USD
Schlechtester Trade: -228 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +198.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Keine Bewertungen
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
