- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
331
Profit Trades:
219 (66.16%)
Loss Trades:
112 (33.84%)
Best trade:
176.00 USD
Worst trade:
-227.87 USD
Gross Profit:
3 468.16 USD (1 465 152 pips)
Gross Loss:
-4 552.84 USD (209 803 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (198.37 USD)
Maximal consecutive profit:
499.52 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
42.97%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.75
Long Trades:
148 (44.71%)
Short Trades:
183 (55.29%)
Profit Factor:
0.76
Expected Payoff:
-3.28 USD
Average Profit:
15.84 USD
Average Loss:
-40.65 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-384.03 USD)
Maximal consecutive loss:
-467.37 USD (4)
Monthly growth:
6.30%
Annual Forecast:
76.47%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 292.16 USD
Maximal:
1 440.62 USD (31.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.33% (1 440.62 USD)
By Equity:
13.09% (440.62 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|9
|GBPAUD
|8
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|EURJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|EURNZD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|-35
|USDCHF
|13
|USDSEK
|82
|GBPAUD
|-15
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|EURJPY
|49
|USDRUB
|-100
|EURGBP
|3
|EURCAD
|13
|NZDCHF
|14
|EURAUD
|28
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|24
|CADJPY
|20
|NZDCAD
|-9
|GBPJPY
|15
|GBPCAD
|25
|AUDNZD
|-7
|EURNZD
|8
|CHFJPY
|46
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|925
|NZDUSD
|643
|USDJPY
|2.7K
|USDCAD
|-222
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|25K
|GBPAUD
|2K
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|EURJPY
|3.6K
|USDRUB
|-20K
|EURGBP
|-106
|EURCAD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|EURCHF
|1.8K
|CADJPY
|2K
|NZDCAD
|-841
|GBPJPY
|1.8K
|GBPCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-559
|EURNZD
|1.5K
|CHFJPY
|4.8K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +176.00 USD
Worst trade: -228 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +198.37 USD
Maximal consecutive loss: -384.03 USD
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-24%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
25
0%
331
66%
100%
0.76
-3.28
USD
USD
31%
1:40