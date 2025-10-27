SignalsSections
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 reviews
25 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -24%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
331
Profit Trades:
219 (66.16%)
Loss Trades:
112 (33.84%)
Best trade:
176.00 USD
Worst trade:
-227.87 USD
Gross Profit:
3 468.16 USD (1 465 152 pips)
Gross Loss:
-4 552.84 USD (209 803 pips)
Maximum consecutive wins:
22 (198.37 USD)
Maximal consecutive profit:
499.52 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
42.97%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
-0.75
Long Trades:
148 (44.71%)
Short Trades:
183 (55.29%)
Profit Factor:
0.76
Expected Payoff:
-3.28 USD
Average Profit:
15.84 USD
Average Loss:
-40.65 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-384.03 USD)
Maximal consecutive loss:
-467.37 USD (4)
Monthly growth:
6.30%
Annual Forecast:
76.47%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 292.16 USD
Maximal:
1 440.62 USD (31.33%)
Relative drawdown:
By Balance:
31.33% (1 440.62 USD)
By Equity:
13.09% (440.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
EURJPY 6
USDRUB 5
EURGBP 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
CADJPY 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
EURJPY 49
USDRUB -100
EURGBP 3
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
CADJPY 20
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
CHFJPY 46
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
EURJPY 3.6K
USDRUB -20K
EURGBP -106
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
CADJPY 2K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
CHFJPY 4.8K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +176.00 USD
Worst trade: -228 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +198.37 USD
Maximal consecutive loss: -384.03 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BCSForex-MT5RUSP" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
No reviews
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
