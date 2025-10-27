SinaisSeções
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -28%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
343
Negociações com lucro:
222 (64.72%)
Negociações com perda:
121 (35.28%)
Melhor negociação:
176.00 USD
Pior negociação:
-227.87 USD
Lucro bruto:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Perda bruta:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (198.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
499.52 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
42.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
150 (43.73%)
Negociações curtas:
193 (56.27%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-3.69 USD
Lucro médio:
15.68 USD
Perda média:
-39.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-384.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-467.37 USD (4)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
8.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 292.16 USD
Máximo:
1 440.62 USD (31.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.33% (1 440.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.09% (440.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +176.00 USD
Pior negociação: -228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +198.37 USD
Máxima perda consecutiva: -384.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Sem comentários
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
