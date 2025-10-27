- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
343
盈利交易:
222 (64.72%)
亏损交易:
121 (35.28%)
最好交易:
176.00 USD
最差交易:
-227.87 USD
毛利:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
毛利亏损:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
最大连续赢利:
22 (198.37 USD)
最大连续盈利:
499.52 USD (10)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.88
长期交易:
150 (43.73%)
短期交易:
193 (56.27%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-3.69 USD
平均利润:
15.68 USD
平均损失:
-39.23 USD
最大连续失误:
8 (-384.03 USD)
最大连续亏损:
-467.37 USD (4)
每月增长:
0.68%
年度预测:
8.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 292.16 USD
最大值:
1 440.62 USD (31.33%)
相对跌幅:
结余:
31.33% (1 440.62 USD)
净值:
13.09% (440.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|-35
|USDCHF
|13
|USDSEK
|82
|EURGBP
|-21
|GBPAUD
|-15
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|CHFJPY
|-59
|EURJPY
|49
|CADJPY
|-31
|USDRUB
|-100
|EURCAD
|13
|NZDCHF
|14
|EURAUD
|28
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|-9
|GBPJPY
|15
|GBPCAD
|25
|AUDNZD
|-7
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|925
|NZDUSD
|643
|USDJPY
|2.7K
|USDCAD
|-222
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|25K
|EURGBP
|-201
|GBPAUD
|2K
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|CHFJPY
|-9.8K
|EURJPY
|3.6K
|CADJPY
|-5.1K
|USDRUB
|-20K
|EURCAD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|EURCHF
|1.8K
|NZDCAD
|-841
|GBPJPY
|1.8K
|GBPCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-559
|EURNZD
|1.5K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.00 USD
最差交易: -228 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +198.37 USD
最大连续亏损: -384.03 USD
