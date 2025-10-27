信号部分
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0条评论
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -28%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
343
盈利交易:
222 (64.72%)
亏损交易:
121 (35.28%)
最好交易:
176.00 USD
最差交易:
-227.87 USD
毛利:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
毛利亏损:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
最大连续赢利:
22 (198.37 USD)
最大连续盈利:
499.52 USD (10)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
42.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.88
长期交易:
150 (43.73%)
短期交易:
193 (56.27%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-3.69 USD
平均利润:
15.68 USD
平均损失:
-39.23 USD
最大连续失误:
8 (-384.03 USD)
最大连续亏损:
-467.37 USD (4)
每月增长:
0.68%
年度预测:
8.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 292.16 USD
最大值:
1 440.62 USD (31.33%)
相对跌幅:
结余:
31.33% (1 440.62 USD)
净值:
13.09% (440.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +176.00 USD
最差交易: -228 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +198.37 USD
最大连续亏损: -384.03 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
没有评论
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
