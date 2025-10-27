SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
165 (63.95%)
Loss Trade:
93 (36.05%)
Best Trade:
176.00 USD
Worst Trade:
-227.87 USD
Profitto lordo:
2 967.05 USD (1 386 487 pips)
Perdita lorda:
-4 108.62 USD (167 823 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (198.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
499.52 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.30%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
111 (43.02%)
Short Trade:
147 (56.98%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-4.42 USD
Profitto medio:
17.98 USD
Perdita media:
-44.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-384.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-467.37 USD (4)
Crescita mensile:
-17.99%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 245.21 USD
Massimale:
1 393.67 USD (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
GBPUSD 20
EURUSD 19
USDJPY 15
USDCHF 14
AUDUSD 13
NZDUSD 11
USDCAD 11
#WTI 7
XAGUSD 7
USDSEK 7
EURJPY 6
GBPAUD 6
USDRUB 3
EURGBP 3
GBPCHF 2
EURAUD 2
NZDJPY 1
EURCAD 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -445
GBPUSD -130
EURUSD 74
USDJPY -83
USDCHF 13
AUDUSD -34
NZDUSD -13
USDCAD -65
#WTI -7
XAGUSD -82
USDSEK 71
EURJPY 49
GBPAUD -43
USDRUB -88
EURGBP 6
GBPCHF -17
EURAUD -1
NZDJPY 10
EURCAD 0
AUDCHF -1
GBPNZD -4
GBPJPY 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -29K
GBPUSD 342
EURUSD 653
USDJPY 2.7K
USDCHF -122
AUDUSD -206
NZDUSD -183
USDCAD -1.8K
#WTI 285
XAGUSD -1.6K
USDSEK 14K
EURJPY 3.6K
GBPAUD -2.4K
USDRUB -29K
EURGBP 84
GBPCHF -339
EURAUD -146
NZDJPY 1.5K
EURCAD 10
AUDCHF -72
GBPNZD -617
GBPJPY 425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.00 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +198.37 USD
Massima perdita consecutiva: -384.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.05 × 21
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hungry gator
30USD al mese
0%
0
0
USD
3.3K
USD
16
0%
258
63%
100%
0.72
-4.42
USD
0%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.