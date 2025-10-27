- Crescita
Trade:
258
Profit Trade:
165 (63.95%)
Loss Trade:
93 (36.05%)
Best Trade:
176.00 USD
Worst Trade:
-227.87 USD
Profitto lordo:
2 967.05 USD (1 386 487 pips)
Perdita lorda:
-4 108.62 USD (167 823 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (198.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
499.52 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.30%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
111 (43.02%)
Short Trade:
147 (56.98%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-4.42 USD
Profitto medio:
17.98 USD
Perdita media:
-44.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-384.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-467.37 USD (4)
Crescita mensile:
-17.99%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 245.21 USD
Massimale:
1 393.67 USD (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|19
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|#WTI
|7
|XAGUSD
|7
|USDSEK
|7
|EURJPY
|6
|GBPAUD
|6
|USDRUB
|3
|EURGBP
|3
|GBPCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-445
|GBPUSD
|-130
|EURUSD
|74
|USDJPY
|-83
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|-34
|NZDUSD
|-13
|USDCAD
|-65
|#WTI
|-7
|XAGUSD
|-82
|USDSEK
|71
|EURJPY
|49
|GBPAUD
|-43
|USDRUB
|-88
|EURGBP
|6
|GBPCHF
|-17
|EURAUD
|-1
|NZDJPY
|10
|EURCAD
|0
|AUDCHF
|-1
|GBPNZD
|-4
|GBPJPY
|7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-29K
|GBPUSD
|342
|EURUSD
|653
|USDJPY
|2.7K
|USDCHF
|-122
|AUDUSD
|-206
|NZDUSD
|-183
|USDCAD
|-1.8K
|#WTI
|285
|XAGUSD
|-1.6K
|USDSEK
|14K
|EURJPY
|3.6K
|GBPAUD
|-2.4K
|USDRUB
|-29K
|EURGBP
|84
|GBPCHF
|-339
|EURAUD
|-146
|NZDJPY
|1.5K
|EURCAD
|10
|AUDCHF
|-72
|GBPNZD
|-617
|GBPJPY
|425
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.00 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +198.37 USD
Massima perdita consecutiva: -384.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
|1.05 × 21
