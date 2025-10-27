- Прирост
Всего трейдов:
343
Прибыльных трейдов:
222 (64.72%)
Убыточных трейдов:
121 (35.28%)
Лучший трейд:
176.00 USD
Худший трейд:
-227.87 USD
Общая прибыль:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Общий убыток:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (198.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
499.52 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
150 (43.73%)
Коротких трейдов:
193 (56.27%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-3.69 USD
Средняя прибыль:
15.68 USD
Средний убыток:
-39.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-384.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.37 USD (4)
Прирост в месяц:
0.68%
Годовой прогноз:
8.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 292.16 USD
Максимальная:
1 440.62 USD (31.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.33% (1 440.62 USD)
По эквити:
13.09% (440.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|16
|NZDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCAD
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|9
|EURGBP
|9
|GBPAUD
|8
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCAD
|2
|AUDNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|8
|USDJPY
|-83
|USDCAD
|-35
|USDCHF
|13
|USDSEK
|82
|EURGBP
|-21
|GBPAUD
|-15
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|CHFJPY
|-59
|EURJPY
|49
|CADJPY
|-31
|USDRUB
|-100
|EURCAD
|13
|NZDCHF
|14
|EURAUD
|28
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|-9
|GBPJPY
|15
|GBPCAD
|25
|AUDNZD
|-7
|EURNZD
|8
|NZDJPY
|10
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|925
|NZDUSD
|643
|USDJPY
|2.7K
|USDCAD
|-222
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|25K
|EURGBP
|-201
|GBPAUD
|2K
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|CHFJPY
|-9.8K
|EURJPY
|3.6K
|CADJPY
|-5.1K
|USDRUB
|-20K
|EURCAD
|2K
|NZDCHF
|1.3K
|EURAUD
|4.3K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|EURCHF
|1.8K
|NZDCAD
|-841
|GBPJPY
|1.8K
|GBPCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-559
|EURNZD
|1.5K
|NZDJPY
|1.5K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +176.00 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +198.37 USD
Макс. убыток в серии: -384.03 USD
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
