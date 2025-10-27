СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -28%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
343
Прибыльных трейдов:
222 (64.72%)
Убыточных трейдов:
121 (35.28%)
Лучший трейд:
176.00 USD
Худший трейд:
-227.87 USD
Общая прибыль:
3 481.37 USD (1 466 120 pips)
Общий убыток:
-4 746.61 USD (232 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (198.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
499.52 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
42.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.88
Длинных трейдов:
150 (43.73%)
Коротких трейдов:
193 (56.27%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-3.69 USD
Средняя прибыль:
15.68 USD
Средний убыток:
-39.23 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-384.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-467.37 USD (4)
Прирост в месяц:
0.68%
Годовой прогноз:
8.19%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 292.16 USD
Максимальная:
1 440.62 USD (31.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.33% (1 440.62 USD)
По эквити:
13.09% (440.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 16
NZDUSD 16
USDJPY 15
USDCAD 15
USDCHF 14
USDSEK 9
EURGBP 9
GBPAUD 8
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
NZDCHF 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
GBPJPY 2
GBPCAD 2
AUDNZD 2
EURNZD 2
NZDJPY 1
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -2
NZDUSD 8
USDJPY -83
USDCAD -35
USDCHF 13
USDSEK 82
EURGBP -21
GBPAUD -15
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
NZDCHF 14
EURAUD 28
AUDCHF 18
AUDCAD 5
EURCHF 24
NZDCAD -9
GBPJPY 15
GBPCAD 25
AUDNZD -7
EURNZD 8
NZDJPY 10
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 925
NZDUSD 643
USDJPY 2.7K
USDCAD -222
USDCHF -122
USDSEK 25K
EURGBP -201
GBPAUD 2K
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
NZDCHF 1.3K
EURAUD 4.3K
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
GBPJPY 1.8K
GBPCAD 3.6K
AUDNZD -559
EURNZD 1.5K
NZDJPY 1.5K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.00 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +198.37 USD
Макс. убыток в серии: -384.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Нет отзывов
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hungry gator
30 USD в месяц
-28%
0
0
USD
3.2K
USD
25
0%
343
64%
100%
0.73
-3.69
USD
31%
1:40
