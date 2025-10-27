- 자본
- 축소
트레이드:
371
이익 거래:
230 (61.99%)
손실 거래:
141 (38.01%)
최고의 거래:
176.00 USD
최악의 거래:
-227.87 USD
총 수익:
3 565.56 USD (1 485 484 pips)
총 손실:
-5 067.49 USD (322 829 pips)
연속 최대 이익:
22 (198.37 USD)
연속 최대 이익:
499.52 USD (10)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
42.97%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.91
롱(주식매수):
164 (44.20%)
숏(주식차입매도):
207 (55.80%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-4.05 USD
평균 이익:
15.50 USD
평균 손실:
-35.94 USD
연속 최대 손실:
8 (-384.03 USD)
연속 최대 손실:
-467.37 USD (4)
월별 성장률:
-11.00%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 501.93 USD
최대한의:
1 650.39 USD (35.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.89% (1 650.39 USD)
자본금별:
13.09% (440.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|18
|USDCAD
|18
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|USDSEK
|13
|GBPAUD
|10
|EURGBP
|9
|XAGUSD
|8
|#WTI
|7
|GBPCHF
|7
|CHFJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDRUB
|5
|EURCAD
|5
|GBPCAD
|5
|NZDCHF
|5
|EURNZD
|5
|EURAUD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|AUDCAD
|4
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPNZD
|1
|#LCO
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-630
|GBPUSD
|-92
|EURUSD
|108
|AUDUSD
|-32
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|-37
|USDJPY
|-83
|USDCHF
|13
|USDSEK
|32
|GBPAUD
|-33
|EURGBP
|-21
|XAGUSD
|-255
|#WTI
|-7
|GBPCHF
|24
|CHFJPY
|-59
|EURJPY
|49
|CADJPY
|-31
|USDRUB
|-100
|EURCAD
|13
|GBPCAD
|-5
|NZDCHF
|14
|EURNZD
|-37
|EURAUD
|28
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|-29
|EURCHF
|24
|NZDCAD
|-9
|AUDJPY
|-22
|GBPJPY
|15
|GBPNZD
|-4
|#LCO
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-48K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|1.9K
|AUDUSD
|38
|NZDUSD
|567
|USDCAD
|-224
|USDJPY
|2.7K
|USDCHF
|-122
|USDSEK
|-27K
|GBPAUD
|-309
|EURGBP
|-201
|XAGUSD
|-4.3K
|#WTI
|285
|GBPCHF
|2.9K
|CHFJPY
|-9.8K
|EURJPY
|3.6K
|CADJPY
|-5.1K
|USDRUB
|-20K
|EURCAD
|2K
|GBPCAD
|2.3K
|NZDCHF
|1.3K
|EURNZD
|-4.7K
|EURAUD
|4.3K
|NZDJPY
|146
|AUDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|783
|AUDNZD
|-3.9K
|EURCHF
|1.8K
|NZDCAD
|-841
|AUDJPY
|-2.6K
|GBPJPY
|1.8K
|GBPNZD
|-617
|#LCO
|470
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +176.00 USD
최악의 거래: -228 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +198.37 USD
연속 최대 손실: -384.03 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-34%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
27
0%
371
61%
100%
0.70
-4.05
USD
USD
36%
1:40