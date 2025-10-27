시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hungry gator
Sergey Khvalkov

Hungry gator

Sergey Khvalkov
0 리뷰
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -34%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
371
이익 거래:
230 (61.99%)
손실 거래:
141 (38.01%)
최고의 거래:
176.00 USD
최악의 거래:
-227.87 USD
총 수익:
3 565.56 USD (1 485 484 pips)
총 손실:
-5 067.49 USD (322 829 pips)
연속 최대 이익:
22 (198.37 USD)
연속 최대 이익:
499.52 USD (10)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
42.97%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
-0.91
롱(주식매수):
164 (44.20%)
숏(주식차입매도):
207 (55.80%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-4.05 USD
평균 이익:
15.50 USD
평균 손실:
-35.94 USD
연속 최대 손실:
8 (-384.03 USD)
연속 최대 손실:
-467.37 USD (4)
월별 성장률:
-11.00%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 501.93 USD
최대한의:
1 650.39 USD (35.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.89% (1 650.39 USD)
자본금별:
13.09% (440.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 93
GBPUSD 23
EURUSD 22
AUDUSD 19
NZDUSD 18
USDCAD 18
USDJPY 15
USDCHF 14
USDSEK 13
GBPAUD 10
EURGBP 9
XAGUSD 8
#WTI 7
GBPCHF 7
CHFJPY 7
EURJPY 6
CADJPY 6
USDRUB 5
EURCAD 5
GBPCAD 5
NZDCHF 5
EURNZD 5
EURAUD 4
NZDJPY 4
AUDCHF 4
AUDCAD 4
AUDNZD 4
EURCHF 3
NZDCAD 3
AUDJPY 3
GBPJPY 2
GBPNZD 1
#LCO 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -630
GBPUSD -92
EURUSD 108
AUDUSD -32
NZDUSD 2
USDCAD -37
USDJPY -83
USDCHF 13
USDSEK 32
GBPAUD -33
EURGBP -21
XAGUSD -255
#WTI -7
GBPCHF 24
CHFJPY -59
EURJPY 49
CADJPY -31
USDRUB -100
EURCAD 13
GBPCAD -5
NZDCHF 14
EURNZD -37
EURAUD 28
NZDJPY -3
AUDCHF 18
AUDCAD 5
AUDNZD -29
EURCHF 24
NZDCAD -9
AUDJPY -22
GBPJPY 15
GBPNZD -4
#LCO 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -48K
GBPUSD 1.8K
EURUSD 1.9K
AUDUSD 38
NZDUSD 567
USDCAD -224
USDJPY 2.7K
USDCHF -122
USDSEK -27K
GBPAUD -309
EURGBP -201
XAGUSD -4.3K
#WTI 285
GBPCHF 2.9K
CHFJPY -9.8K
EURJPY 3.6K
CADJPY -5.1K
USDRUB -20K
EURCAD 2K
GBPCAD 2.3K
NZDCHF 1.3K
EURNZD -4.7K
EURAUD 4.3K
NZDJPY 146
AUDCHF 1.5K
AUDCAD 783
AUDNZD -3.9K
EURCHF 1.8K
NZDCAD -841
AUDJPY -2.6K
GBPJPY 1.8K
GBPNZD -617
#LCO 470
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +176.00 USD
최악의 거래: -228 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +198.37 USD
연속 최대 손실: -384.03 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCSForex-MT5RUSP"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
리뷰 없음
2025.10.27 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 19:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 11:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 11:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.