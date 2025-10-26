SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Prophet NO1
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 inceleme
82 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 958%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15 673
Kârla kapanan işlemler:
11 312 (72.17%)
Zararla kapanan işlemler:
4 361 (27.82%)
En iyi işlem:
1 711.64 USD
En kötü işlem:
-828.87 USD
Brüt kâr:
75 088.34 USD (1 602 895 pips)
Brüt zarar:
-48 664.27 USD (1 807 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (849.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 482.82 USD (41)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
688
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.70
Alış işlemleri:
6 772 (43.21%)
Satış işlemleri:
8 901 (56.79%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
6.64 USD
Ortalama zarar:
-11.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 414.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 171.74 USD (11)
Aylık büyüme:
41.60%
Yıllık tahmin:
504.79%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 173.99 USD
Maksimum:
3 429.64 USD (80.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (3 429.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12916
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
AUDCAD 6
GBPUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 20K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
AUDCAD 13
GBPUSD 99
AUDUSD 93
EURGBP -21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -227K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
AUDCAD -595
GBPUSD 394
AUDUSD 392
EURGBP -183
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 711.64 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +849.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 414.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.

机器人24小时全自动交易。

İnceleme yok
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
