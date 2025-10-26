- Büyüme
İşlemler:
15 673
Kârla kapanan işlemler:
11 312 (72.17%)
Zararla kapanan işlemler:
4 361 (27.82%)
En iyi işlem:
1 711.64 USD
En kötü işlem:
-828.87 USD
Brüt kâr:
75 088.34 USD (1 602 895 pips)
Brüt zarar:
-48 664.27 USD (1 807 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (849.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 482.82 USD (41)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
688
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.70
Alış işlemleri:
6 772 (43.21%)
Satış işlemleri:
8 901 (56.79%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
6.64 USD
Ortalama zarar:
-11.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-1 414.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 171.74 USD (11)
Aylık büyüme:
41.60%
Yıllık tahmin:
504.79%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 173.99 USD
Maksimum:
3 429.64 USD (80.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.59% (3 429.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12916
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|AUDCAD
|13
|GBPUSD
|99
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-227K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|AUDCAD
|-595
|GBPUSD
|394
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 711.64 USD
En kötü işlem: -829 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +849.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 414.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
FBS-Real-7
|7.38 × 488
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
Weltrade-Live
|15.58 × 208
