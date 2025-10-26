シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Prophet NO3
Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
レビュー0件
信頼性
93週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 2 272%
BCRCo-REAL
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
22 128
利益トレード:
15 906 (71.88%)
損失トレード:
6 222 (28.12%)
ベストトレード:
1 711.64 USD
最悪のトレード:
-828.87 USD
総利益:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
総損失:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
最大連続の勝ち:
84 (849.91 USD)
最大連続利益:
15 798.05 USD (46)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
58.52%
最大入金額:
119.42%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
631
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
15.60
長いトレード:
9 944 (44.94%)
短いトレード:
12 184 (55.06%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
2.68 USD
平均利益:
8.57 USD
平均損失:
-12.40 USD
最大連続の負け:
28 (-1 414.16 USD)
最大連続損失:
-3 797.55 USD (11)
月間成長:
20.44%
年間予想:
248.06%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 173.99 USD
最大の:
3 797.55 USD (6.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.59% (3 429.64 USD)
エクイティによる:
77.19% (25 819.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 19367
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 53K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -209K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 426
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 711.64 USD
最悪のトレード: -829 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +849.91 USD
最大連続損失: -1 414.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
レビューなし
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Prophet NO3
30 USD/月
2 272%
0
0
USD
59K
USD
93
34%
22 128
71%
59%
1.76
2.68
USD
81%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください