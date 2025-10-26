- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22 137
盈利交易:
15 911 (71.87%)
亏损交易:
6 226 (28.12%)
最好交易:
1 711.64 USD
最差交易:
-828.87 USD
毛利:
136 391.72 USD (2 767 016 pips)
毛利亏损:
-77 142.44 USD (2 952 706 pips)
最大连续赢利:
84 (849.91 USD)
最大连续盈利:
15 798.05 USD (46)
夏普比率:
0.02
交易活动:
58.52%
最大入金加载:
119.42%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
631
平均持有时间:
2 小时
采收率:
15.60
长期交易:
9 950 (44.95%)
短期交易:
12 187 (55.05%)
利润因子:
1.77
预期回报:
2.68 USD
平均利润:
8.57 USD
平均损失:
-12.39 USD
最大连续失误:
28 (-1 414.16 USD)
最大连续亏损:
-3 797.55 USD (11)
每月增长:
20.46%
年度预测:
248.25%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
2 173.99 USD
最大值:
3 797.55 USD (6.01%)
相对跌幅:
结余:
80.59% (3 429.64 USD)
净值:
77.19% (25 819.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19376
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|53K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-209K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|426
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 711.64 USD
最差交易: -829 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +849.91 USD
最大连续亏损: -1 414.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2 272%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
93
33%
22 137
71%
59%
1.76
2.68
USD
USD
81%
1:400