- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15 673
Profit Trade:
11 312 (72.17%)
Loss Trade:
4 361 (27.82%)
Best Trade:
1 711.64 USD
Worst Trade:
-828.87 USD
Profitto lordo:
75 088.34 USD (1 602 895 pips)
Perdita lorda:
-48 664.27 USD (1 807 109 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (849.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 482.82 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
688
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.70
Long Trade:
6 772 (43.21%)
Short Trade:
8 901 (56.79%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
6.64 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 414.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 171.74 USD (11)
Crescita mensile:
41.60%
Previsione annuale:
504.79%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 173.99 USD
Massimale:
3 429.64 USD (80.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (3 429.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12916
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|AUDCAD
|13
|GBPUSD
|99
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-227K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|AUDCAD
|-595
|GBPUSD
|394
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 711.64 USD
Worst Trade: -829 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +849.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1 414.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
