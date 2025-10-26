SegnaliSezioni
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 recensioni
82 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 958%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 673
Profit Trade:
11 312 (72.17%)
Loss Trade:
4 361 (27.82%)
Best Trade:
1 711.64 USD
Worst Trade:
-828.87 USD
Profitto lordo:
75 088.34 USD (1 602 895 pips)
Perdita lorda:
-48 664.27 USD (1 807 109 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (849.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 482.82 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
688
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.70
Long Trade:
6 772 (43.21%)
Short Trade:
8 901 (56.79%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
6.64 USD
Perdita media:
-11.16 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-1 414.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 171.74 USD (11)
Crescita mensile:
41.60%
Previsione annuale:
504.79%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 173.99 USD
Massimale:
3 429.64 USD (80.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (3 429.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12916
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
AUDCAD 6
GBPUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 20K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
AUDCAD 13
GBPUSD 99
AUDUSD 93
EURGBP -21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -227K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
AUDCAD -595
GBPUSD 394
AUDUSD 392
EURGBP -183
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 711.64 USD
Worst Trade: -829 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +849.91 USD
Massima perdita consecutiva: -1 414.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.

机器人24小时全自动交易。

2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
