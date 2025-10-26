SignauxSections
Minggeng Yang

Prophet NO1

Minggeng Yang
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 31 USD par mois
croissance depuis 2024 958%
BCRCo-REAL
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15 680
Bénéfice trades:
11 316 (72.16%)
Perte trades:
4 364 (27.83%)
Meilleure transaction:
1 711.64 USD
Pire transaction:
-828.87 USD
Bénéfice brut:
75 120.84 USD (1 605 144 pips)
Perte brute:
-48 692.38 USD (1 809 918 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (849.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 482.82 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
23.06%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
691
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
6 775 (43.21%)
Courts trades:
8 905 (56.79%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.69 USD
Bénéfice moyen:
6.64 USD
Perte moyenne:
-11.16 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-1 414.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 171.74 USD (11)
Croissance mensuelle:
41.63%
Prévision annuelle:
505.07%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 173.99 USD
Maximal:
3 429.64 USD (80.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.59% (3 429.64 USD)
Par fonds propres:
0.19% (50.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 12923
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
AUDCAD 6
GBPUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 20K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
AUDCAD 13
GBPUSD 99
AUDUSD 93
EURGBP -21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -228K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
AUDCAD -595
GBPUSD 394
AUDUSD 392
EURGBP -183
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 711.64 USD
Pire transaction: -829 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +849.91 USD
Perte consécutive maximale: -1 414.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.

机器人24小时全自动交易。

Aucun avis
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
